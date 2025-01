Danilo avalia retorno ao Brasil e dá prioridade ao Flamengo

O Flamengo avançou nas conversas com Danilo. O lateral-direito, de 33 anos, está fora dos planos da Juventus, da Itália, e pode retornar ao futebol brasileiro em 2025. Além do Rubro-Negro, o jogador também interessa ao Santos. Assim, ele avalia as propostas, mas prioriza o clube carioca, segundo a “TNT Sports”.

