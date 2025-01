Vasco anuncia contratação do zagueiro Maurício Lemos, ex-Atlético

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (15), mais uma contratação para a temporada de 2025. Trata-se do zagueiro Maurício Lemos, que defendia as cores do Atlético-MG. Assim, o uruguaio, de 29 anos, assinou contrato em definitivo com a equipe de São Januário.

Vale lembrar que o defensor chegou ao Rio de Janeiro no sábado passado para realizar exames médicos e reforçar um setor que deu dor de cabeça ao time na temporada passada.