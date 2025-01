São Paulo e Cruzeiro se enfrentam novamente em amistoso após 64 anos

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (15/01), às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida, pelo torneio de pré-temporada FC Series. Apesar do embate ser por uma competição nos Estados Unidos, o duelo também se trata de um amistoso entre as equipes. O terceiro da história do confronto.