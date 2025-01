Palmeiras x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

Palmeiras e Portuguesa começam a jornada no Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (15). Os clubes realizam o Clássico das Colônias no Allianz Parque, às 21h30, válido pela primeira rodada do estadual. O Verdão chega com o status de atual tricampeão da competição. Entretanto, a pressão é maior, pois o clube conquistou apenas o Paulista na última temporada. Já a Lusa fará a sua primeira partida na era SAF, que promete reconduzir o clube do Canindé aos bons caminhos.

A Voz do Esporte transmite esta partida. A Jornada Esportiva começa às 20h05, sob o comando de Cesar Tavares, que também está na narração. João Miguel comenta o embate enquanto Rogério Souza trará, com suas reportagens, todos os bastidores do encontro.