Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, choca internautas com mudança de visual

Zagueiro do Flamengo, famoso Karolino, opinou sobre o novo estilo da amada diretamente dos EUA, onde está treinando para pré-temporada

Karoline Lima, influencer e namorada de Léo Pereira, do Flamengo, fez uma mudança radical no cabelo na última terça-feira (14) e postou os resultado nas redes sociais. Internautas ficaram surpreso com o novo visual e reagiram a publicação na web.

Com a legenda “E as preces foram ouvidas”, a influencer postou uma sequência de fotos com o novo visual.