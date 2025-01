Juninho assina contrato com o Flamengo; veja detalhes

Atacante foi ao Ninho do Urubu, na manhã desta quarta-feira, e assinou o vínculo de quatro anos com o Rubro-Negro

O atacante Juninho é o primeiro reforço do Flamengo na gestão Bap. O jogador assinou o contrato com o Flamengo na manhã desta quarta-feira no Ninho do Urubu. Ele custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual) e assinou um vínculo de quatro anos.

Além da assinatura do contrato, Juninho também conheceu as instalações do Ninho do Urubu, onde vai iniciar as atividades. De acordo com o “UOL”, o jogador receberá pouco mais de R$ 600 mil por mês.

O planejamento prevê que Juninho fique no Ninho do Urubu até a delegação do Flamengo retornar da pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante, aliás, não será integrado ao time que jogará as rodadas iniciais do Carioca no Nordeste.

Na edição de 2024/2025 da Europa League, o jogador virou peça fundamental para o Qarabag. Afinal, marcou 11 gols e deu duas assistências em 25 jogos disputados, sendo nome muito importante para a campanha. Despertou, aliás, o interesse de alguns clubes europeus, um deles o próprio Sevilla. Antes, teve passagens também pelo futebol de Portugal.