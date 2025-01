Grêmio anuncia contratação do volante Cuellar

Passagem pelo Flamengo

O volante atuou pelo Rubro-Negro carioca de 2016 a 2019. Porém, no ano histórico em que o clube ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores com Jorge Jesus, o colombiano jogou apenas até o meio do ano. Assim, em agosto de 2019, se transferiu para o Al-Hilal.

Segundo reforço do Grêmio na temporada

Cuellar é a segunda contratação do Grêmio para 2025. Anteriormente, o Imortal anunciou a contratação do lateral-direito João Lucas que, coincidentemente, também atuou no Flamengo em 2019. O jogador estava emprestado ao Juventude pelo Santos.

Ficha técnica de Gustavo Cuellar, novo jogador do Grêmio:

Nome: Gustavo Leonardo Cuellar Gallegos

Nascimento: 14/10/1992 (32 anos)

Naturalidade: Barranquilla/COL

Clubes: Deportivo Cali/COL (2009-2016), Júnior Barranquilla (2014-2016), Flamengo/RJ (2016-2019), Al Hilal/ARS (2019-2023) e Al-Shabab/ARS (2023-2024).

Títulos: Copa da Colômbia (2010 e 2015), Campeonato Carioca (2017 e 2019), Copa Conmebol Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Liga dos Campeões da Ásia (2019 e 2021), Campeonato Saudita (2019-2020, 2020-21 e 2021-22), Copa do Rei Saudita (2019-20 e 2022-23) e Supercopa Saudita (2021).

