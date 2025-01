Globo supera imbróglios junto à CBF e confirma transmissão inédita de campeonato

Negociações entre emissora e entidade se estenderam por semanas, mas acordo foi anunciado pelo presidente Ednaldo Rodrigues na terça-feira / Crédito: Jogada 10

A Copa do Nordeste tem uma nova casa: o Premiere. O Grupo Globo superou os imbróglios e chegou a um acordo com a CBF para transmissão da tradicional competição regional no canais pay-per-view da empresa. Nesse sentido, a emissora adquiriu todos os direitos do torneio a partir da fase de grupos, ou seja, da semana que vem. Vale destacar que a emissora nunca transmitiu a Copa do Nordeste anteriormente, e o acordo servirá como ‘teste’ para alavancar ainda mais os números da emissora. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou o contrato com a empresa durante a cerimônia de sorteio dos Grupos A e B da competição.

Popularmente conhecido como Nordestão, o torneio regional terá início na semana do dia 22 de janeiro. Já os confrontos da final – ida e volta – estão previstos para os dias 3 e 7 de setembro.

Comunicado TV Globo “Globo e CBF entraram em acordo para a exibição da Copa do Nordeste deste ano. Com isso, o Premiere vai mostrar pela primeira vez o torneio. A cobertura começa a partir da primeira rodada da fase de grupos, em 22 de janeiro, que contará com 16 clubes, divididos em duas chaves diferentes. Os quatro primeiros de cada uma delas avançam às quartas de final, decidida em jogo único, bem como a semifinal, em que o time de melhor campanha decide a vaga em casa. A decisão será em confrontos de ida e volta. Todas essas partidas serão transmitidas pelo Premiere. Bahia e Vitória são os dois maiores vencedores da história da competição, com quatro conquistas cada um. Atual campeão, o Fortaleza vem a seguir, junto como arquirrival Ceará e o Sport, todos com três taças. Curiosamente, é este quinteto que representa a região na Série A do Brasileirão em 2025.” Imbróglios com a CBF O Grupo Globo havia fechado acordo com o ‘Nosso Futebol’ para transmissão da Copa do Nordeste em dezembro de 2024. Nesse ínterim, a ‘Trinta Sports’, produtora responsável pelas imagens do torneio, sublicenciou os direitos da exibição ao Premiere, e a CBF interveio.