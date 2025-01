Gabriel Mec brilha, e Grêmio detona o Goiás na Copinha

O Grêmio não deu chances ao Goiás nesta quarta-feira (15), em duelo válido pela terceira fase da Copinha, e venceu com autoridade. Destaque para a estrela da base, Gabriel Mec, que marcou os dois primeiros gols do Imortal. Em seguida, após cobrança de escanteio de Zortea, João Lima marcou um bonito gol de cabeça. O quarto gol foi anotado por Luis Eduardo: 4 a 0. O confronto ocorreu em Guaratinguetá.

Desde os 5 minutos, o time gaúcho esteve na frente do placar e em nenhum momento passou sufoco diante do Goiás. Gabriel Mec assumiu a liderança do duelo e decidiu rapidamente com seus gols. Depois, o Grêmio controlou o jogo e no segundo tempo ampliou sua goleada.