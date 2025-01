Corinthians busca afastar elenco de turbulência política antes de estreia no Paulistão

Timão estreia nesta semana no Estadual em meio a um processo de impeachment envolvendo o presidente do clube, Augusto Melo

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira (16/01), quando enfrenta o RB Bragantino, fora de casa, às 19h30. Contudo, o Timão tem uma grande preocupação antes de começar o Estadual. Afinal, vivendo uma turbulência política, o Alvinegro tenta afastar este clima conturbado do elenco.

O Conselho Deliberativo do Corinthians vai votar no impeachment do presidente Augusto Melo nesta segunda-feira (20/01) , no Parque São Jorge. A primeira chamada da convocação será às 18h (de Brasília), enquanto a segunda está marcada para às 19h (de Brasília). Em caso de derrota, o mandatário é afastado imediatamente do cargo até que haja uma votação dos sócios. Assim, neste período, o comando seria assumido pelo vice Osmar Stábile.

O elenco não se mostra alheio ao assunto, tanto que defendeu publicamente o mandatário via nota oficial no ano passado. Contudo, existe um movimento interno para que as notícias de fora não abalem o dia a dia no CT Joaquim Grava. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, vem sendo o responsável por separar a guerra política do elenco.

Questionado sobre os reflexos da crise política no departamento de futebol, o presidente Augusto Melo se manifestou por meio de assessoria de imprensa.

“O trabalho do Fabinho Soldado é muito importante nessa blindagem. Os jogadores se preocupam apenas com as quatro linhas, com os campeonatos que temos nessa temporada e com o futebol. A gente tem cumprido o que fala e isso é muito importante para manter essa confiança dos atletas. Todos são importantes e pensam no Corinthians, em prol do nosso amado time”, falou o mandatário.