Com Gabriel puxando a fila, confira as saídas no Internacional

O Internacional segue ativo no mercado. Desse modo, o clube confirmou as contratações do atacante Vitinho e também do volante Ronaldo, mas também liberou jogadores sem espaço no elenco. Entre eles, está o Gabriel, que defenderá o Bragantino.

Outros atletas também deixarão o clube. Alario e Renê estão de saída. Gabriel Carvalho será negociado, mas só sairá após completar 18 anos em agosto. O goleiro Fabrício, destaque no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, também não seguirá no clube.