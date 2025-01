Clube de Artur Jorge aumenta oferta por Gregore, do Botafogo

Seduzido pelo vil metal dos petrodólares, o técnico Artur Jorge pode contribuir com sua parte no desmantelamento do time que sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024. Afinal, o treinador bracarense recomendou o nome de Gregore ao Al-Rayyan. O clube do Qatar não pensou duas vezes e foi atrás do volante do Botafogo. A primeira proposta foi irrisória. No entanto, os xeques daquele país aumentaram a oferta e deixaram o pitbull inclinado a aceitá-la. Segundo o jornal “O Globo”, o Al-Rayyan vai aumentar o salário do jogador de 31 anos em quatro ou cinco vezes.

O Botafogo, então, tenta encontrar mecanismos para segurar o volante. O clube pode aumentar o salário de Gregore ou buscar que a proposta do Al-Rayyan se aproxime da multa rescisória do cabeça de área. Outra alternativa seria pedir a inclusão de jogadores do time do Qatar no negócio.