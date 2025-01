Canobbio é a contratação mais cara da história do Fluminense em valores absolutos

Tricolor acertou a contratação do uruguaio, sétimo reforço da temporada de 2025, pelo valor 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou seu sétimo reforço para a temporada de 2025. Trata-se de Canobbio, que defendia as cores do Athletico. Assim, o uruguaio se tornou a contratação mais cara da história do clube em valores absolutos. Afinal, o clube adquiriu 80% dos direitos do atleta por 6 milhões de euros )cerca de R$ 37 milhões na atual cotação). A informação é do jornalista Victor Lessa. Dessa forma, o negócio superou o do volante Hércules, que teve 70% dos direitos econômicos adquiridos por R$ 29 milhões, no início desta janela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, se levar em conta os valores corrigidos para os dias atuais, com a desvalorização do real, Canobbio é a segunda contratação mais cara. Na ponta desta lista está Thiago Neves, em uma negociação que girou em torno de R$ 38,76 milhões em 2012, com os valores corrigidos pelo IPCA.

Vale lembrar que na ocasião, o jogador estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele chegou ao Tricolor por R$ 16 milhões (cerca de R$ 38,76 milhões nos dias de hoje com a correção). Sétimo reforço tricolor Revelado nas divisões de base do Fénix, do Uruguai, o atacante se destacou no Peñarol e chamou a atenção da equipe paranaense em 2022. Com a camisa rubro-negra o uruguaio teve 141 partidas, com 18 gols e 16 assistências no período e traz características que o Fluminense prioriza na atual janela de transferências.

Além disso, ele é figura constante na seleção uruguaia, onde foi campeão Sul-Americano sub-20, em 2017. Ele disputou a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América do ano passado. Após deixar o tricampeonato carioca escapar e lutar contra o rebaixamento até a última rodada no Brasileirão, o Fluminense segue buscando reformular o elenco. Assim, a diretoria tricolor adotou a mesma postura da janela do meio do ano passado. Por fim, além de Canobbio, já contratou o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o meia Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya. Maiores contratações em valores absolutos 1 – Canobbio – R$ 37 milhões

2 – Hércules – R$ 29 milhões

3 – Facundo Bernal – R$ 20,2 milhões

4 – Thiago Neves – R$ 16 milhões

5 – David Terans – R$ 14 milhões Contratações mais cara com os valores corrigidos 1 – Thiago Neves – R$ 39 milhões

2 – Canobbio – R$ 37 milhões

3 – Rafael Sobis – R$ 32 milhões

4 – Richarlison – R$ 29 milhões

5 – Hércules – R$ 29 milhões

