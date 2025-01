Botafogo marca nos acréscimos, elimina Ponte Preta e avança às oitavas da Copinha

A Ponte Preta entrou em campo com três zagueiros. Com o adversário mais defensivo, o Botafogo teve a posse de bola e criou chances de abrir o placar no primeiro tempo. Aos 14 minutos, Charles arriscou chute da entrada da área e obrigou Angelo a fazer defesa. A equipe paulista conseguiu se defender bem na etapa e evitou maiores perigos do Glorioso.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta saiu mais para o jogo. No entanto, o Botafogo foi quem teve as melhores oportunidades da partida. Charles arriscou de longe e finalizou no travessão, aos 14 minutos da segunda etapa. Posteriormente, o goleiro Angelo fez duas boas defesas. O time carioca seguiu na pressão pelo gol sem pensar em levar para a disputa por pênaltis. Até que, em uma cobrança de falta, aos 46 minutos, Charles chuta com força no canto do goleiro, que se esticou mas não conseguiu impedir o gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.