Veja quem avançou nesta 3ª feira, (14/1), às oitavas da Copinha

Oito jogos definiram os primeiros oito times classificados para as oitavas de final da Copinha, a principal competição de base do Brasil. Alguns times avançaram com maior tranquilidade, como foi o caso do Cruzeiro, enquanto outros suaram sangue. A Ferroviária, por exemplo, mais uma vez precisou dos pênaltis para seguir em frente e, desta vez, eliminou o poderoso Santos. Veja os resultados e descubra quem estará em campo nesta quarta-feira em busca das últimas vagas para as oitavas.

Confira os confrontos da 3ª fase

Terça-feira (14/1)

Bahia 2×0 Coritiba

Mirassol 0x2 Criciúma

Ferroviária 2×2 Santos (nos pênaltis, Ferroviária 6 a 5)

Cruzeiro 3×1 Portuguesa

São Paulo 1×0 Juventude

Água Santa 0x 1 Fluminense

Guarani 3×1 Atlético-MG

Botafogo 1×0 Ponte Preta