Oscar destaca sonho em voltar ao São Paulo e rechaça mágoa por saída conturbada

Meia revela ligação do técnico Luis Zubeldía antes de acerto e também tem desejo de retornar a vestir a camisa da Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

Principal reforco do São Paulo para a temporada 2025, Oscar foi apresentado, nesta terça-feira (14), antes da estreia pelo FC Series nos Estados Unidos. O novo camisa 8 do Tricolor diz realizar sonho em voltar para o clube paulista e ainda cita que fator família foi essencial para retorno ao futebol brasileiro. “É um sentimento de muita felicidade. Fui no Morumbis acho que no ano passado. Ver esse calor da torcida, ver como é gostoso assistir a um jogo no Morumbis. Meu filho ama muito ir lá. Ele com certeza foi um peso muito grande para essa volta, mas não só ele. Para mim também, de realizar mais um sonho de vestir novamente essa camisa, como queria ter vestido no passado, conquistado grandes coisas e mostrar meu melhor futebol aqui”, afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Oscar também foi questionado sobre a forma como deixou o São Paulo. Em 2010, aliás, ele deixou o clube na Justiça após apenas 13 partidas no time principal. Oscar, entretanto, destacou que a situação nunca o “assombrou”.

“Acho que isso nunca me assombrou. Não tenho mágoa, o torcedor sempre me tratou com o carinho desde quando saí. Estou voltando com um carinho enorme, espero retribuir esse carinho, mostrar meu melhor futebol e fazer grandes jogos pelo São Paulo para ganhar títulos por aqui”, frisou. A volta ao São Paulo, aliás, também tem relação em retornar à Seleção Brasileira. O meia, afinal, almeja vestir a camisa da Amarelinha novamente. “Lógico que o objetivo maior é estar bem aqui no São Paulo, porque se estiver jogando bem tem grandes chances de voltar à Seleção. Meu objetivo maior é estar bem no São Paulo e consequentemente vou poder voltar à Seleção”, disse.

Outros trechos da coletiva de Oscar: Conversa com Zubeldía: “Antes de acertar tudo, ele mostrou o jeito que o São Paulo gosta de jogar, como eu me encaixaria no time e como eu poderia ajudar o time na temporada. Com certeza ajudou bastante. Quando o treinador te passa essa confiança, você fica muito feliz. Estamos conversando e nos ajustando. Ele está me conhecendo e os jogadores também estão conhecendo o jeito que eu jogo. Por isso é muito importante estar nessa temporada para nos adaptarmos o mais rápido possível.” Atuar como um 10: “Treinei um pouco mais aberto, centralizado. Sou um jogador que sei jogar em varias funções. Foi assim a carreira toda e vou ajudar como precisar. Se precisar centralizado vou jogar, se precisar aberto… vou ajudar sempre”.