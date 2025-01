Maycon se aproxima de retorno, mas só voltará a atuar em fevereiro no Corinthians

Aos 27 anos, ele tem avançado na recuperação, algo que internamente empolga o clube paulista. No entanto, só voltará a atuar após o aval dos médicos e quando completar nove meses de sua cirurgia na região. Sendo assim, o preparador físico Diego Pereira explicou em que estágio o atleta está no momento.

Apesar de não ainda não ter contratado para a temporada de 2025, o Corinthians terá o retorno de “reforços caseiros” em breve. Afinal, Maycon, que se recupera de grave lesão no joelho direito, sofrida em abril do ano passado, deve voltar às atividades em fevereiro.

“Todos os testes dele foram muito bons, uma evolução fantástica do ano passado para esse ano, com números muito melhores do que no ano passado. Números, inclusive, melhores do que ele estava antes de se lesionar. Então, isso é algo importante para que a gente possa deixar o atleta disponível para jogar sem o risco de lesionar”, completou.

No fim da última temporada, o meio-campista havia iniciado a transição do departamento médico para o campo, assim como o lateral-esquerdo Diego Palácios. O equatoriano, por sua vez, já foi reintegrado ao elenco.