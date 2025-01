Jornalista consolidada no meio esportivo fecha com a CazéTV após 20 anos de Globo

Dos nomes mais consolidados do jornalismo esportivo no país, Carol Barcellos fechou acordo com a CazéTV para o mais novo projeto da carreira. A comunicadora vai iniciar sua trajetória profissional nas plataformas de streaming após duas décadas de TV Globo.

Carol chega à emissora do streamer Casimiro Miguel para integrar a equipe de transmissão do Campeonato Paulista. O primeiro jogo do Paulistão 2025 no canal será entre Palmeiras e Portuguesa, nesta quarta-feira (15), às 21h35.