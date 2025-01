Grêmio recusa primeira oferta do Boca Juniors por Marchesín

O Grêmio recebeu a primeira proposta do Boca Juniors pelo goleiro Marchesín. Porém, o Tricolor Gaúcho recusou a oferta. Apesar disso, já há um acordo entre o clube Azul e Ouro e o jogador, portanto, uma negociação ainda não está descartada.

O Imortal não quer facilitar a ida do arqueiro, pois ele é visto com um dos líderes do vestiário. Além disso, o novo treinador do time, Gustavo Quinteros, solicitou a permanência do atleta.