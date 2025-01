Evertton Araújo destaca aprendizado com Gerson no Flamengo: ‘Ídolo’

Volante também tece elogios ao técnico Filipe Luís e comenta sobre mudanças em um ano em sua passagem pelo Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

Surpresa no elenco principal do Flamengo desde o fim de 2024, Evertton Araújo concedeu entrevista coletiva, nesta terça-feira (14), nos Estados Unidos. O jovem volante ressaltou a parceria com Gerson nas atividades e revelou até mesmo “puxão de orelha” do Coringa. Ele, aliás, costuma ficar bem próximo do camisa 8 nas atividades diárias. “Nossa relação é muito boa, Gerson é um ídolo para mim. Procuro sempre escutar e estar perto dele para aprender cada dia mais. Muito gratificante estar perto dele. Às vezes me dá conselhos, às vezes puxa orelha (risos)”, destacou.

Evertton também teceu elogios sobre o técnico Filipe Luís. O garoto, portanto, destacou a inteligência do treinador e também citou que participação dele nos treinos faz a diferença dentro de campo.

“A relação dele com a gente é muito boa, ele é muito inteligente, deixa tudo claro para a gente. Já passou por tudo que o futebol proporcionou. Ele participa, corre com a gente, isso é um motivo a mais para a gente querer estar cada vez melhor”, disse o volante. Evertton e o grupo do Flamengo, aliás, vão participar do primeiro treino aberto ao público nesta passagem do Flamengo pelos Estados Unidos. Os torcedores, afinal, poderão assistir à atividade direto do Estádio Ben Hill Griffin, campo do time de futebol americano universitário. Coletiva de Evertton Araújo: Disputa: “Vou dar meu melhor pelo Flamengo. Tem o Allan, o Erick. Todos têm que estar preparados para jogar. Que possamos dar nosso melhor e conquistar muitos títulos.”