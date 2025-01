Coritiba x São Joseense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Coritiba estreou no campeonato estadual com derrota para o Londrina por 2 a 0. No entanto, atuou com uma equipe considerada alternativa. Agora, com seu time principal e a presença do técnico Mozart, o Coritiba vai medir forças contra o São Joseense na quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Couto Pereira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.

Onde assistir

NSports e TV Coxa Prime transmitem ao vivo.