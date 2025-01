Corinthians inscreve meia da Copinha na lista principal do Paulista

O Corinthians fechou a lista de inscritos para a primeira rodada do Paulista. 27 jogadores estão regularizados para atuarem no estadual, fora 12 atletas da categoria de base. Entre as novidades da lista principal, está Luiz Eduardo.

O meia de 17 anos é o camisa 10 do Timão na Copinha. Como chegou ao Corinthians no ano passado vindo do Água Santa, não pode integrar a lista que contempla os jogadores formados na categoria de base do clube.