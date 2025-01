Com um a menos, Fluminense segura o Água Santa e avança às oitavas da Copinha

O Fluminense avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer o Água Santa por 1 a 0, nesta terça-feira (14), no Estádio Luís Augusto de Oliveira. De cabeça, o zagueiro Júlio Fidelis marcou o gol que garantiu a classificação.

Logo aos seis minutos, o Tricolor carioca chegou com perigo com Natan, que arriscou de longe e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Após bons minutos sem grandes chances na partida, Júlio Fidelis marcou de cabeça aos 21. O zagueiro aproveitou cruzamento de Loiola para balançar a rede.

Logo em seguida, o Netuno respondeu. Aos 23, Nicolas Viana tentou de cabeça e a bola passou perto da meta. Aos 34, o Fluminense ficou com um a menos após expulsão de Enzo. O jogador atingiu o Arapiraca com violência e deixou a partida. O meia foi substituído logo em seguida e saiu chorando de campo. Mesmo com um a menos, o Flu marcou mais um na partida, com Loiola, mas a arbitragem anulou por impedimento.

Já na segunda etapa, o jogo retornou morno e sem grandes chances. Com um a menos, o time de Lanranjeiras recuou e deu a bola para o adversário, que não encontrou muito espaço e não conseguiu levar perigo ao gol carioca. Mas aos 41, o Gigante de Diadema chegou com perigo após jogada trabalhada e finalização de Cássio, que mandou rasteiro na sobra. A bola passou muito próxima da trave. O jogo seguiu na pressão pela equipe paulista, que estava toda no ataque, mas os cariocas se seguraram até o fim.