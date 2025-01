Com golaço, Leverkusen bate o Mainz e segue na cola do líder Bayern de Munique

Leões vencem o Clube de Carnaval por 1 a 0 com gol magistral de Grimaldo, engata sétima vitória seguida e agora seca os adversários na rodada / Crédito: Jogada 10

Com placar modesto, Bayer Leverkusen segue na luta pela liderança da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Nesta terça-feira (14), o time comandado por Xabi Alonso venceu o Mainz por 1 a 0, na Bay Arena, em Leverkusen, pela 17ª rodada da competição. O único autor do gol foi Grimaldo em cobrança magistral de falta no segundo tempo. Os Leões foram melhores na maior parte do duelo, porém a equipe sensação do torneio também assustaram os donos da casa. Além disso, o goleiro Zentner fez defesas providenciais e foi o principal responsável pelo placar magro. Com o resultado, o Bayer Leverkusen agora soma 38 pontos, um a menos que o líder Bayern de Munique, que joga nesta quarta-feira. Além disso, os donos da casa emplacaram a sétima vitória seguida. Do outro lado, o Mainz amarga a derrota e fica na quinta colocação, com 28 pontos, após três vitória consecutivas.

Pela 18ª rodada, os times voltam a campo no fim de semana. No sábado, o time de Xabi Alonso encara o Borussia Mönchengladbach, às 14h30 (de Brasília), também na Bay Arena. No domingo, o clube de Carnaval enfrenta o Union Berlin, às 11h30 (de Brasília), no Alte Försterei.

Leverkusen 1×0 Mainz O primeiro tempo entre as equipes não teve grandes emoções, mas foi Bayer Leverkusen que mostrou melhor a postura e buscou balançar as redes. Os Leões buscaram valorizar a posse de bola e jogar no campo de ataque, enquanto o adversário tentou os contra-ataques, mas sem êxito. Após primeiro tempo sem gols, em cobrança de falta próxima da área, o espanhol Grimaldo bateu por cima da barreira, acertou o ângulo e marcou um golaço para os donos da casa. A equipe mandante seguiu administrando o controle da partida e manteve o placar ao seu favor até o apito final. Do outro lado, o Mainz impôs poucas dificuldades e não conseguiu vazar a defesa adversária.