Vasco reabre negociação para contratar Brian Rodríguez

Cruzmaltino tenta a contratação do atacante uruguaio que pertence ao América do México

Vasco está no mercado em busca de um atacante de velocidade e o favorito da diretoria é o uruguaio Brian Rodríguez. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o clube demonstra interesse e reabriu negociação para contratar o atleta de 24 anos, que pertence ao América do México. O nome do jogador seria a tratativa que estava no “sigilo”.

Brian Rodríguez tem contrato com o América do México até junho de 2026. O atacante chegou ao clube em agosto de 2022 por quase 6 milhões de euros. Antes do futebol mexicano, passou por Los Angeles FC (Estados Unidos), Almería (Espanha) e Peñarol (Uruguai).