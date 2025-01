São Paulo x Juventude, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Juventude nesta terça-feira (14/01), às 18h30, no estádio Zezinho Magalhães. pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega com 100% de aproveitamento e agora encara o clube Jaconero para saber quem avança para as oitavas de final da competição de juniores.