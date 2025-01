Santos anuncia contratação de Thaciano

O Santos aproveitou a segunda-feira (13) para realizar anúncios. De manhã, o Peixe confirmou a chegada do lateral-direito Leo Godoy. Já no começo da noite, o Alvinegro anunciou a contratação do meia Thaciano, de 29 anos, que chega do Bahia.

Thaciano é um dos pedidos de Pedro Caixinha e retorna ao Peixe como um dos grandes reforços para a temporada. O contrato vai até 2028. O nome do jogador já aparece no BID e Thaciano pode estrear pelo Peixe já na quinta-feira (16), contra o Mirassol, na primeira rodada do Paulistão.