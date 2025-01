Presidente do São Paulo rebate críticas de Leila Pereira: ‘Mundiais fazem reverberar’

Horas depois de Leila Pereira criticar os clubes brasileiros que realizam pré-temporada nos Estados Unidos, Júlio Casares se pronunciou. O presidente do São Paulo rebateu as falas da mandatária palmeirenses e ainda cutucou o rival com a conquista do tricampeonato Mundial.

Casares destacou as vantagens que a pré-temporada traz ao Tricolor. Além disso, o presidente também enfatizou a importância dos três títulos mundiais na identificação do clube fora do Brasil e da globalização da marca.