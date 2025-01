Juninho desembarca no Rio para assinar com Flamengo: ‘Muito feliz’

Primeiro reforço da gestão de Bap no Flamengo, Juninho está no Rio de Janeiro. Depois de cerca de 14 horas de voo desde Dubai, o atacante de 28 anos desembarcou no Aeroporto do Galeão na tarde desta segunda-feira para passar por exames médicos, que vai acontecer nesta terça-feira, e depois assinar contrato. O vínculo será até o fim de 2028.

“Muito feliz de estar aqui”, disse o jogador no Aeroporto do Galeão.