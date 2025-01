Jogador do Lanús agride dois adversários em amistoso

Atacante que tem o apelido de Loco por seu temperamento explosivo, Leandro Díaz, do Lanús, voltou a protagonizar cena que justifica sua alcunha. Dessa vez, em uma partida amistosa, contra um time de base do Tigre. O duelo em questão ocorreu em um dos campos do Centro de Treinamento da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Não há registro em vídeo dos fatos, apenas o testemunho de pessoas que estavam acompanhando o duelo com função preparatória visando a retomada das competições. De acordo com os relatos, Leandro se estranhou com um garoto da equipe adversária e, após ser derrubado em uma disputa de bola, deu um violento pontapé no oponente.

Logo na sequência, um companheiro do atleta atingido, Alan Barrionuevo, foi tirar satisfação com o atacante do Lanús pelo ato violento. De súbito, Leandro Díaz deu um soco em Barrionuevo para deixar o clima ainda mais tenso. Além do intenso sangramento, as informações dão conta de que alguns dentes e parte da gengiva do segundo jogador agredido apresentaram sinais de afundamento.

Após os graves atos de indisciplina e terminado o jogo de maneira precoce, o Lanús se posicionou internamente sobre o assunto onde, além de suspender Díaz, vai afastá-lo dos demais companheiros quando ele retomar os trabalhos. Algo que, na somatória com suas palavras duras contra a diretoria, no fim de 2024, devem decretar o fim de sua passagem no clube de La Fortaleza.

Com início em 2023, esta é a terceira passagem do avante de 32 anos pelo clube da Grande Buenos Aires. No ciclo em questão, o Loco participou de 48 jogos com 17 gols e seis assistências.