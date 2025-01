Corinthians oficializa novos contratos de três jogadores no BID

Romero, Hugo Souza e Breno Bidon foram registrados no sistema da CBF e podem entrar em campo na estreia do Paulistão / Crédito: Jogada 10

Os atacante Romero, o goleiro Hugo Souza e o volante Breno Bidon tiveram seus respectivos novos contratos com o Corinthians registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira (13). Portanto, os jogadores poderão entrar em campo na estreia do Campeonato Paulista 2025. A regularização aconteceu no limite, afinal, o prazo para a inscrição de atletas para a primeira rodada se encerra no dia 13 de janeiro. A primeira partida será contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.

Os jogadores são importantes para o elenco. No final de 2024, o Corinthians formalizou a aquisição definitiva de Hugo Souza, goleiro que ganhou a titularidade na equipe, junto ao Flamengo. Apesar de estar disponível, a presença de Romero ainda é dúvida para o duelo contra o Massa Bruta. Segundo o ge, a comissão técnica quer rodar os nomes do elenco para dar oportunidade à todos, pelo menos nas primeiras rodadas do Estadual.