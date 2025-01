Corinthians corre para ter quarteto na estreia da equipe no Paulista

O Corinthians corre para registrar os novos contratos de Hugo Souza, Maycon, Romero e Cacá no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e no sistema da FPF (Federação Paulista de Futebol). O quarteto, no momento, está fora do sistema e não poderia participara da estreia do Timão no Campeonato Paulista.

O caso mais complicado é o de Maycon. Isso porque o clube depende das burocracias e envios de documentos do Shakhtar Donetsk para fazer o registro. Contudo, como o volante ainda se recupera de uma grave lesão em um dos joelhos, ele já ficaria fora da primeira rodada do Paulistão automaticamente.

Já Hugo Souza terá o novo contrato de quatro anos registrado, a partir da compra do Corinthians junto ao Flamengo. Caso parecido com o de Cacá, adquirido de maneira definitiva pelo Timão. Apesar de também dependerem dos documentos dos seus antigos clubes, o registro dos dois atletas estão mais encaminhados.

Por fim, Romero renovou o contrato terminado no fim do ano passado e deve aparecer no BID nas próximas horas. O Corinthians tem o controle total do vínculo do paraguaio e conta com o atacante para a estreia no Paulista.