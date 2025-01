Chelsea x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2024/25 estão de volta. Nesta terça-feira (14), Chelsea e Bournemouth se enfrentam às 16h30 (de Brasília), na partida de abertura da 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, e os Blues tentam aproveitar a vantagem de jogar em casa para reencontrar o caminho das vitórias na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).