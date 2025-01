Botafogo x Ponte Preta: Copinha: onde assistir e escalações

Em busca do título inédito da competição de base e com 100% de aproveitamento, Alvinegro enfrentará a Macaca pela terceira fase

Como chega o Botafogo

O time alvinegro, portanto, venceu todos os jogos na Copinha. Mesmo com uma equipe mais jovem, formada na maioria por jogadores do sub-17, segue avançando na competição. Agora, enfrentará a Ponte Preta em busca de uma vaga nas oitavas de final. Bernardo Valim é o grande destaque do Glorioso. Contudo, o Botafogo segue como única equipe do Rio de Janeiro sem conquistas da competição. Assim, segue em busca do título que seria inédito em sua história.

Como chega a Ponte Preta

Todavia, também líder do seu grupo, a Macaca avançou à segunda fase e eliminou o Votuporanguense ao vencer por 2 a 0. Agora, terá o desafio de encarar o time carioca. Assim, o clube de Campinas segue no torneio e buscando chegar nas finais. Além disso, a Ponte Preta está na terceira divisão nacional, ou seja, poderá utilizar bastante os jovens nesta temporada.

BOTAFOGO X PONTE PRETA

3ª fase da Copinha

Data-Hora: 14/1/2025 (quarta-feira), às 21h45 (de Brasília)

Local: na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

Onde assistir: SporTV (canal fechado)

BOTAFOGO: Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini (Charles); Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton. Técnico: Leonardo Ramos.

PONTE PRETA: Angelo, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo, Diego Domene, Gabriel Braga, Gustavo Telles, Pedrinho, Kauã Moreira, Nikolas e Miguel. Técnico: Edson Boaro