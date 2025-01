Victor Luís vê Vasco no caminho certo para evoluir

Lateral lamenta tropeço na estreia, mas ressalta comprometimento dos jovens / Crédito: Jogada 10

O Vasco estreou no Carioca de 2025 com empate diante do algoz do ano passado. Porém, o tropeço na primeira partida não desanimou os jogadores. Um dos poucos nomes do time principal que realizou a pré-temporada com os jovens e foi utilizado contra o Nova Iguaçu, o lateral-esquerdo Victor Luís ressaltou o comprometimento do elenco e vê o Cruz-Maltino no caminho certo para evoluir. Veja as últimas notícias do Vasco!

"Estou feliz de fazer parte disso. A diretoria me pediu para voltar antes e é nessas horas que temos que mostrar o comprometimento com o clube e amor à camisa. Estou aprendendo muito e creio que estou passando muito para eles. Durante o campeonato nós temos na cabeça que é melhor evoluir sem perder do que evoluir perdendo. Tenho certeza que vamos fazer grandes partidas", disse ao SporTV.