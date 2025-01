Fluminense vence mais uma e se garante na 3ª fase da Copinha

O Fluminense segue a sua campanha impecável na edição de 2025 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de terminar a fase de grupos em primeiro lugar, com três vitórias em três jogos, na noite deste domingo, 12/1,pela segunda fase da competição, não teve dificuldade de vencer os alagoanos do CRB por 3 a 0, gols de Julio Fidelis e Kelwin (dois). O jogo foi no Estádio Municipal de Lins.

O Fluminense tratou de mostrar o seu poder de fogo logo nos primeiros minutos. Aos 12 minutos, o Flu saiu na frente: Júlio Fidelis escorou escanteio da direita, ganhando no alto da marcação para fazer 1 a 0. Bem postado em campo, o Fluminense conseguiu ampliar aos 30 minutos. Kelwin recebeu na árrea brigou com três marcadores e chutou para fazer o gol.

No segundo tempo, depois de Natan perder uma grande chance logo no início, aos 8 minutos, o Fluminense encaixou um contra-ataque matador: Kelwin entrou na área pela esquerda, desmarcado, e tocou na saída do goleiro Pablo para fazer 3 a 0. E o Tricolor seguiu criando oportunidades, teve um gol bem anulado e pelo menos três chutes pararam nas defresas do goleiro Pablo (o melhor dos alagoanos) enquanto o CRB pouco assustava.

