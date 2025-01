Definido o número que Canobbio utilizará no Fluminense em 2025

Uruguaio não poderá utilizar a 14, que usava nos tempos de Athletico, pois já é de Cano, e ficará com a 17 no Tricolor

O Fluminense anunciou seu sétimo reforço na temporada de 2025. Trata-se de Canobbio, que assinou contrato por quatro temporadas, porém não utilizará a camisa 14, que costumava usar no Athletico-PR. Isso porque o número já pertence a Cano. O argentino se tornou ídolo do clube com a conquista da Libertadores de 2023. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o uruguaio recebeu a camisa 17 na última sexta-feira, após assinar com o clube por quatro temporadas. Antes de usar a 14 no Furacão, ele teve a camisa 9. Esse número também está disponível no Tricolor após a saída de John Kennedy.