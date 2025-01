Com bênção de Neymar, Brasil vence Colômbia e é campeão da Kings League

Uma publicação compartilhada por Kings League World (@kingsworld)

O jogo

O pontapé inicial da decisão foi dado pelo youtuber e lutador de boxe americano Jake Paul. As seleções encontrarram dificuldades para se ambientar ao campo diferenciado em relação às últimas fases da competição. Aos 18 minutos, ambos os lados ficaram com apenas quatro atletas, após o dado ser jogado e apontar um duelo de quatro contra quatro.

A mudança foi melhor para o Brasil, que largou na frente com um golaço de Kelvin cortando o zagueiro e desferindo um forte chute. Mas, a segundos do término da primeira etapa, Angellot Caro deixou tudo igual com um lingo gol por cobertura.

Logo aos dez segundos do segundo tempo, os colombianos pediram para cobrar o pênalti do presidente e, assim, viraram o placar. Contudo, os brasileiros reagiram Mas o Brasil não sentiu e, após empilhar chances, o artilheiro Kelvin empatou. Na sequência, K9 balançou a rede outras duas vezes, no shootout e em cobrança de pênalti: 4 a 2

Já na reta decisiva da partida, quando um gol passou a valer por dois, a Colômbia se mandou para o ataque e assumiu riscos. Kelvin não desperdiçou mais duas oportunidades que eve e assegurou o título para os brasileiros.

Considerado um dos principais jogadores de Fut7 do planeta, K9 anotou 20 gols nos cinco jogos da campanha vitoriosa do Brasil. Assim, fechou a Kings League como artilheiro.

