Atlético de Madrid alcança vitória histórica e é líder do Espanhol

O Atlético de Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Isso foi possível graças à vitória deste domingo, 12/11, sobre o Osasuna, por 1 a 0, gol de Julián Álvarez, no segundo tempo. O jogo foi no Metropolitano, casa atleticana, em Madri. Esta é a 14ª vitória seguida do Atlético, que não perde desde 27/10 (Betis 1 a 0).

O Atlético de Madrid, assim, pula para 43 pontos.Um à frente do atual campeão Real Madrid (o Barcelona é o terceiro com 38). O Osasuna, com 25 pontos, está em 11º lugar.

Atlético e sua 14ª vitória seguida

Com a torcida apoiando desde o início, o Atlético mandou em campo no primeiro tempo, quase sempre com jogadas de Giuliano Simeone. O filho do técnico Simeone, caindo pela direita, fez pelo menos três jogadas excepcionais. Em uma delas, encontrou Griezmann, que fez gol, mas o VAR observou que o atacante bateu na bola com o braço fechado, mas com o braço. Na outra, deu de calcanhar para Álvarez, livre e desmarcado, perder a chance.

O segundo tempo foi mais equilibrado. Mas com o Osasuna um pouco mais com a bola. Contudo, quem marcou foi o Atlético. Aos 15, após cruzamento da direita de Paul, na segunda trave, tocou de cabeça para Álvarez, livre de marcação entre a marca do pênalti e a pequena área. O argentino ajeitou e chutou para abrir o placar. No fim, quase o segundo, numa bola que foi na trava dos visitantes. Assim, mais uma vitória do agora líder de La Liga. Aliás, a 14ª vitória seguida, considerando todas as competições.

Jogos da 19ª rodada do Espanhol

3/12/2024

Mallorca 1×5 Barcelona

4/12/2024

Athletic Bilbao 2×1 Real Madrid

Sexta-feira (10/1)

Rayo Vallecano 2×1 Celta

Sábado (11/1)

Alavés 0x1 Girona

Valladolid 1×0 Betis

Espanyol 1×1 Leganés

Sevilla 1×1 Valencia

Las Palmas 1×2 Getafe

Atlético 1×0 Osasuna

Domingo (12/1)

Real Sociedad x Villarreal – 17h