Grealish termina jejum de mais de um ano no 8 a 0 do Manchester City

Atacante faz seu primeiro gol desde dezembro de 2013. Mas na surra sobre o Salford destaque para McAteee, com um hat trick / Crédito: Jogada 10

O Manchester City aproveitou muito bem a oportunidade de enfrentar um rival da Quarta Divisão inglesa, o Salford, nesta terceira fase da Copa da Inglaterra. E mesmo com um time quase reserva, foi impiedoso. No Etihad, neste sábado, 11/1, venceu por 8 a 0 o Salford. Destaques para McAtee, Doku e Grealish. McAtee fez três gols e celebrou um hat-trick. Mas Doku, com dois gols e assistências, foi o melhor em campo. Já Grealish, com alegria, de pênalti, acabou com um jejum. Afinal, desde dezembro de 2023, o atacante não fazia um golzinho sequer. Mubama e O’Reilly completaram o placar. Vale lembrar que o Salford é da região de Manchester. A sede do clube (no distrito homônimo) fica a apenas 4 km de Old Trafford (casa do Manchester United) e 8 km do Etihad. Já o City fez valer a sua qualidade para alcançar a terceira vitória seguida. Assim, mostra que a má fase, na qual chegou a uma única vitória em 13 jogos, ficou para trás.

Em casa, diante de um time muito frágil, não foi surpresa alguma que, antes dos 20 minutos, o City, mesmo com muitos reservas, já vencesse o jogo por 2 a 0, gols de Doku e Mubama, titular pela primeira vez com a camisa do City. Aos oito minutos, Doku concluiu passe de Grealish. Já aos 20, foi a vez do brasileiro Savinho, que recebeu na direita e tocou para a infiltração de Matheus Nunes. O português cruzou e Mubama, livre, se jogou na bola para fazer 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, O'Reilly, num belo chute cruzado, ampliou.