Craque do Napoli pede para sair e decepciona técnico

Kvaratskhelia deseja ser negociado e é alvo do Paris Saint-Germain e Liverpool

Khvicha Kvaratskhelia não deve permanecer no Napoli, da Itália, em 2025. O jogador, de 23 anos, pediu para ser negociado nesta janela de transferências. O astro da Geórgia é alvo do Paris Saint-Germain, da França, e do Liverpool, da Inglaterra.

