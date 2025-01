Lyon segue proibido de contratar e inscrever jogadores após recurso rejeitado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a rejeição do recurso, o clube francês mantém a restrição. Além disso, segundo informações da imprensa francesa, a medida também impede que Luiz Henrique, atualmente no Botafogo, se transfira para o Lyon. Por outro lado, Thiago Almada, que assinou um pré-contrato com o clube francês antes da punição, não sofrerá consequências por essa restrição.