Internacional confirma as contratações de Vitinho e Ronaldo

Atacante vem do Bragantino e assinará contrato por uma temporada, enquanto volante terá vínculo até 2026 com o Colorado

Ambos os jogadores já estão em Porto Alegre e participarão da pré-temporada. Em 2024, Vitinho disputou 58 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências, contribuindo para o Bragantino escapar do rebaixamento à Série B de 2025.

O Internacional teve uma sexta-feira (10) movimentada e confirmou a chegada de dois reforços: o atacante Vitinho e o volante Ronaldo. Vitinho, que defendeu o Bragantino na última temporada, assinou contrato até o final de 2025. Ronaldo, ex-Juventude, já trabalhou com Roger Machado no Bahia e firmou vínculo até 2026.

Por outro lado, Ronaldo, revelado pelo Flamengo, passou por Atlético-GO, Bahia e Shimizu S-Pulse antes de se transferir para o Juventude, equipe que defendeu em 2024. Ele atua, portanto, como primeiro ou segundo volante, trazendo versatilidade ao elenco.

Internacional terá calendário recheado em 2025

Todavia, além deles, a diretoria colorada anunciou a contratação do lateral argentino Bernabei, adquirido por cerca de R$ 34 milhões. O contrato do jogador será válido por três anos. Nesta temporada, o Internacional disputará o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão.

