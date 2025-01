Gregore, do Botafogo, entra na mira do Atlético-MG

Gregore pode ser o próximo jogador a deixar o Botafogo. De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, no programa “Os Donos da Bola”, da Band, o Atlético Mineiro tem interesse em contratar o jogador.

Dessa forma, o Galo já entrou em contato com os agentes do jogador para iniciar a negociação. Gregore é uma indicação do técnico Cuca, que reassumiu o comando do clube mineiro.