Garro deve ficar de fora da estreia do Corinthians no Paulistão

Meia está tratando de uma lesão no joelho desde o ano passado e não participa de todas as atividades com o restante do elenco / Crédito: Jogada 10

Rodrigo Garro não deve estar em campo na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, contra o Bragantino. O meia está tratando uma lesão no joelho direito, que causa desconforto no atleta desde o ano passado. De acordo com o clube, Garro tem uma tendinopatia patelar. Neste caso, o tendão patelar, que liga a patela à tíbia, fica inflamado ou sofre microlesões. Garro relatou os primeiros sinais de desconforto no mês de abril e, desde então, o Corinthians vinha monitorando o jogador.

Em algumas partidas do ano passado, o meia jogou com infiltrações para ter condições de atuar. Após o término da temporada, iniciou o tratamento, que seguiu ao longo das férias. Em casos graves, é necessária cirurgia para resolver esse tipo de lesão. Porém, para Garro, não será necessário a operação.