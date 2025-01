Flamengo amplia parceria com empresa no seu uniforme

Aliás, com a parceria, o Flamengo também receberá R$ 9 milhões, sendo R$ 4,2 milhões no primeiro ano e R$ 4,8 milhões no segundo. Atualmente, a Texaco já exibe sua marca nas camisas de aquecimento e de treino do time masculino e também patrocina o vôlei feminino do Rubro-Negro.

“Estamos muito felizes com a expansão deste contrato. A Texaco já era nossa parceira, e essa ampliação fortalece ainda mais uma união de tradição e paixão que vai além do campo. Reafirmamos nosso compromisso de tornar o Flamengo mais forte. Juntos, seguimos em busca de novas conquistas”, declarou o diretor de marketing, Marcos Senna, ao site oficial do clube.

Flamengo já confirmou três marcas em seu uniforme para 2025

Além disso, o Flamengo já anunciou outras marcas para o início de 2025, que estarão presentes no uniforme da equipe na estreia do Campeonato Carioca contra o Boavista, marcada para domingo (12), às 16h (de Brasília). As demais patrocinadoras são: ABC da Construção e inDrive. Além disso, a loja popular shopee também está negociando para estampar as camisas do time carioca.

