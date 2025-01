Corinthians vive indefinição com patrocinador e abre conversa com outras ‘bets’

A indefinição da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, sobre seu futuro, começa a movimentar os bastidores do clube. Afinal, a casa de apostas esportivas ainda não sabe se vai poder operar em território brasileiro ainda. Enquanto aguarda uma definição, o Timão abriu conversas com outras empresas para assumir, caso o contrato seja rompido.

Há uma semana, o Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a Esportes da Sorte por liminar do Ministro do STF André Mendonça. Antes, a empresa se baseava na regulamentação da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). Neste meio tempo, o Corinthians recebeu sondagens de outras empresas de bet para viabilizar um possível acordo.

O Corinthians, aliás, espera que a situação da empresa seja resolvida nas próximas semanas. Nos bastidores, surgem um rumor que o Timão recebeu uma proposta melhor financeiramente do que a atual da Esportes da Sorte. Contudo, a boa relação com a atual parceira faz com que o clube mantenha a atual patrocinadora como prioridade.

O Alvinegro tem uma situação de gratidão com a Esportes da Sorte neste momento. Afinal, a patrocinadora banca a maior parte do investimento feito por Memphis Depay. Além disso, a casa de apostas confiou no Timão em meio ao rompimento com a VaideBet.

Corinthians pode ficar sem máster em sua estreia no Paulistão

Diante deste cenário de indefinição, o clube pode atuar sem patrocinador principal no duelo de estreia no Paulistão. A Esportes da Sorte está proibida de expor sua marca fora do Rio de Janeiro. O Timão joga pelo Estadual no dia 16 de janeiro, contra o RB Bragantino, fora de casa. Contudo, o Alvinegro pode atuar sem uma marca no seu espaço mais nobre do uniforme.