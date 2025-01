Clube denuncia tentativa de manipulação na Copinha; Federação Paulista investiga o caso

Treinador do Dourados relatou ter recebido uma ligação para facilitar na última partida da fase de grupos do torneio

De acordo com Arnaldo Alves de Souza, presidente do Embu-Guaçu, parceiro do Dourados na Copinha, o treinador recebeu uma ligação de um número desconhecido. Nela, um homem que se identificou como Anderson Monteiro, solicitou que o clube facilitasse o jogo para o Falcon, em troca de benefícios, não especificados.

Dourados-MS e Falcon-SE se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 13h, em Itaquaquecetuba, pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Entretanto, a partida já entrou nos holofotes um dia antes de a bola rolar. O treinador da equipe do Mato Grosso do Sul, Alessandro dos Santos, denunciou uma tentativa de manipulação por aliciamento a fim de que seu time facilitasse para os sergipanos.

“A Federação Paulista de Futebol informa que tomou conhecimento de uma suposta tentativa de manipulação de resultado antes da partida Falcon (SE) x Dourados (MS), válida pela 3ª rodada da Copa São Paulo Sicredi 2025, a ser realizada nesta sexta-feira (10), e imediatamente acionou o Polícia Civil e a Stats Perform Integrity, empresa parceira responsável pelo monitoramento de casas de apostas em todo o mundo, para acompanhamento do grupo em questão.

Pelo segundo ano seguido, a FPF realiza uma ofensiva contra a manipulação de jogos na Copinha Sicredi por meio de palestras preventivas para atletas, membros de comissões técnicas e diretores das sedes com orientações e diretrizes.

A FPF é a entidade esportiva pioneira no combate à manipulação de competições e resultados, com ações práticas desde 2015, pela criação do Comitê de Integridade, monitoramento de partidas em tempo real e acordo de cooperação firmado em 2020 com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance), principal organização de integridade no esporte.”