Botafogo define posições para buscar pelo menos seis reforços

Diretoria do Alvinegro escolhe perfil dos jogadores que vai atrás no mercado na reformulação do elenco para a temporada

A temporada do Botafogo vai começar com os jogadores da base, já que o elenco profissional ainda não se reapresentou. No entanto, desde o fim da última temporada, muitos jogadores já anunciaram a saída do clube carioca e outros ainda podem deixar o Glorioso nesta janela de transferências.

Dessa forma, a diretoria alvinegra definiu o perfil dos jogadores que vai buscar no mercado e quais as posições são prioridades: um goleiro, dois zagueiros, um meia, um atacante que jogue pelos dois lados e um centroavante. Assim, o Botafogo vai atrás de pelo menos seis atletas para reforçar o elenco para esta temporada. A informação é do portal ‘ge’.