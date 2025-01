Bahia está perto de contratar centroavante Willian José, do Spartak Moscou

O Bahia segue a todo vapor no mercado da bola no futebol brasileiro. Depois de anunciar as chegadas de Erick Pulga, Michel Araújo e Rodrigo Nestor, o clube encaminhou, nesta sexta-feira (10), a contratação do centroavante Willian José após as tratativas se arrastarem por alguns dias. O Spartak Moscou rescindirá o vínculo com o brasileiro, que virá sem custos ao Tricolor.

Aos 33 anos, o atacante desembarca em Salvador já neste sábado para realizar exames e, se aprovado, assinar contrato. Em seguida, ele seguirá viagem para Girona, onde o Bahia fica em pré-temporada até 20 de janeiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com longa carreira na Europa, onde chegou em 2014 para atuar pelo time B do Real Madrid, Willian José acumulou passagens por Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Wolverhampton antes de se destacar no Betis, em 2021, e ficar até o ano passado. No time da Região da Andaluzia, aliás, ele marcou 30 gols e 12 assistências. Atualmente no Spartak, da Rússia, o atacante disputou 13 partidas e anotou apenas um gol. No futebol brasileiro, ele atuou por São Paulo, Grêmio e Santos. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar. Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62